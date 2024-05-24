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        Karapınar'da satranç turnuvası düzenlendi

        Karapınar'da öğrenciler arasında satranç turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:11
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        Karapınar'da satranç turnuvası düzenlendi
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        Karapınar'da öğrenciler arasında satranç turnuvası yapıldı.

        Karapınar Gençlik Merkezi'ndeki turnuvada, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

        Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ve görev yapan öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu turnuva, öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, onların stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

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