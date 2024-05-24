Karapınar'da satranç turnuvası düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu turnuva, öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, onların stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmeleri açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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