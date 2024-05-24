Akşehir'de halk oyunları gösterisi düzenlendi
Akşehir'de halk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.
Akşehir'de halk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.
Akşehir Kültür Merkezindeki etkinlikte, Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri halk oyunları gösterisi yapıldı.
Programda, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, konuşma yaptı.
Etkinliğe, Özel'in yanı sıra Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
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