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        3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Konya'da başladı

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:26
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        3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Konya'da başladı
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya'da başladı.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 1.500'ü aşkın diş hekiminin katıldığı programda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye'de diş hekimliği alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin son derece dikkate değer olduğunu söyledi.

        Türkiye'deki diş hekimliği eğitimi ve hizmetlerinin, dünya standartlarına ulaşma yolunda büyük adımlar attığını ifade eden Zorlu, "Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 40 bin diş hekimi görev yapmaktadır. Türkiye'de diş sağlığı hizmetlerine erişim oranı her geçen yıl yükselmektedir." dedi.

        Zorlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin, hem donanımlı hekimler yetiştirme, hem de topluma diş sağlığı hizmeti sunma konusunda çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise diş hekimliğinin önemini bildiklerini, mesleği geleceğe taşıyacak fikir ve çalışmaları dikkatle takip ettiklerini anlattı.

        Bu bilinçle çeşitli sempozyumlar ve kongreler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tunçdemir, "Bugün Konya'da 1.500'den fazla meslektaşımızı üç gün boyunca misafir edecek olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenme odaklı, çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmek amacıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kongre, başkanlığını Prof. Dr. Sema Belli'nin yaptığı, Prof. Dr. Imad About'un konuşmacı olduğu oturum ile başladı.

        Alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılar tarafından, diş hekimliği alanında güncel ve yenilikçi yaklaşımların ele alınacağı kongre, 26 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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