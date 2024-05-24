Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya'da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 1.500'ü aşkın diş hekiminin katıldığı programda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Türkiye'de diş hekimliği alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin son derece dikkate değer olduğunu söyledi.

Türkiye'deki diş hekimliği eğitimi ve hizmetlerinin, dünya standartlarına ulaşma yolunda büyük adımlar attığını ifade eden Zorlu, "Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 40 bin diş hekimi görev yapmaktadır. Türkiye'de diş sağlığı hizmetlerine erişim oranı her geçen yıl yükselmektedir." dedi.

Zorlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin, hem donanımlı hekimler yetiştirme, hem de topluma diş sağlığı hizmeti sunma konusunda çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise diş hekimliğinin önemini bildiklerini, mesleği geleceğe taşıyacak fikir ve çalışmaları dikkatle takip ettiklerini anlattı. Bu bilinçle çeşitli sempozyumlar ve kongreler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tunçdemir, "Bugün Konya'da 1.500'den fazla meslektaşımızı üç gün boyunca misafir edecek olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenme odaklı, çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş hekimleri yetiştirmek amacıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.