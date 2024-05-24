Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibironbeş Treni" oyunu sahnelendi

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 5. gün etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu "Siyahlı Kadın" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Susan Hill'in yazdığı, Mesut Turan'ın yönettiği iki perdelik oyun, seyircinin beğenisine sunuldu.

Konya TCDD Gar Sahnesi'nde ise Toygun Orbay'ın yazdığı, Burcu Aksakal'ın yönettiği bir perdelik "Yirmibironbeş Treni" Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.