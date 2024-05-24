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        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibironbeş Treni" oyunu sahnelendi

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 5. gün etkinlikleriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:05
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        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibironbeş Treni" oyunu sahnelendi
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        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 5. gün etkinlikleriyle devam etti.

        Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu "Siyahlı Kadın" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

        Susan Hill'in yazdığı, Mesut Turan'ın yönettiği iki perdelik oyun, seyircinin beğenisine sunuldu.

        Konya TCDD Gar Sahnesi'nde ise Toygun Orbay'ın yazdığı, Burcu Aksakal'ın yönettiği bir perdelik "Yirmibironbeş Treni" Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

        Etkinlikler kapsamında cumartesi günü 11.00 ve 13.00'te İzmir Devlet Tiyatrosunun "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde 20.00'de İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Münasebetsiz", Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde 20.30'da ise Ankara Devlet Tiyatrosunun "Gişe" adlı oyunu Konya TCDD Gar Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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