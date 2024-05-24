Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, 10'a 10 üç kale maçla sona erdi.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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