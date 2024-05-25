Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ameliyatıyla kurtuldu

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya Şehir Hastanesinde görevli çocuk ürolojisi uzmanı doktorlar Bilge ve Ali Sezer, akciğer nakli bekleyen Esmanur Kırmaz'ın böbreklerindeki taşlara hastayı yormamak için birlikte müdahalede bulundu.

Doğuştan Akdeniz anemisi nedeniyle 10 yıl önce ablasından alınan ilikle hayata tutunan 17 yaşındaki Kırmaz, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da nakil listesine alındı.

Tetkiklerinde her iki böbreğinde de çok sayıda taş tespit edilen Kırmaz, Konya Şehir Hastanesine yönlendirildi.

Hastanenin çocuk ürolojisi uzmanları Bilge ve Ali Sezer, hastayı yormamak için birlikte ameliyathaneye girdi.

- Böbrek sağlığı için bir an önce müdahale edilmesi gerekiyordu

Yaptıkları müdahaleyle olası böbrek yetmezliğinin de önüne geçen doktor çiftten Bilge Türedi Sezer, AA muhabirine, Esmanur'un ciddi ek hastalıkları nedeniyle Ankara'da takip edildiğini, her iki böbreği ve idrar kanallarında çok sayıda taş tespit edilince Konya'ya yönlendirildiğini söyledi.

Esmanur'un akciğer yetmezliği nedeniyle genel anestezi açısından yüksek riskli bir hasta olduğunu vurgulayan Sezer, "Anestezi ihtiyacını azaltmak için tek seansta iki böbreğine de müdahale etme kararı aldık. Böbrek taşları ilaç tedavisinin mümkün olduğu bir durumda değildi. Çok sayıda ve büyük boyutta taş vardı. İki böbrekte de olması nedeniyle böbrek yetmezliği riski açısından bir an önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Esmanur gibi ciddi ek hastalığı olan ve özellikli hastaları eşimle birlikte değerlendirip operasyonlara birlikte giriyoruz." diye konuştu.