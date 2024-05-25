TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da yapıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), "2024 Yılı İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Konya'da gerçekleştirildi.

Genel Müdür Hasan Gezginç, TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi'nde yapılan toplantının açılışında, TİGEM'in 17 işletmesi ve 3,3 milyon dekar arazi varlığıyla dünyanın en büyük tarımsal üretim yapısına sahip olduğunu kaydetti.

TİGEM'in sertifikalı hububat tohumu üretiminde sektörün öncüsü olduğuna dikkati çeken Gezginç, "Yüzde 99 yerli ve milli çeşit portföyü, sahip olduğu köklü deneyimi sayesinde ürettiği tohumlukları hem işletmeleri hem de bayileri aracılığıyla çiftçisiyle buluşturan yegane bir kurumdur. Modern, son güncel teknolojilerle donatılmış tohum eleme ve paketleme tesislerini içeren 15 İşletmesinde saatte 350 ton üretim kapasitesiyle TİGEM, 'tohumculukta sektörün en güçlüsü' övgüsünü hak ediyor." ifadesini kullandı.