Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ARK 500 plakalı motosikletle çarpıştı.

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