Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki H.Ö. idaresindeki otomobil, Hakan Arınç'ın kullandığı 42 ARK 500 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu Oğuzhan Ekici, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü Arınç ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Arınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Konya'da uluslararası tiyatro festivalinde "Münasebetsiz" ve "Gişe" oyunlar...
        Konya'da uluslararası tiyatro festivalinde "Münasebetsiz" ve "Gişe" oyunlar...
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        Galatasaray kafilesi, Konya'da
        Galatasaray kafilesi, Konya'da
        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi