AK Parti Seydişehir 78. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi yapıldı

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de bir konuşma yaptı.​​​​​​​​​​​​​​

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü yönetim ile ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

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