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        3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda da aynı ülkeden Elida Jelimo Korir birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:58
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        3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda da aynı ülkeden Elida Jelimo Korir birinci oldu.

        Organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın verdiği yarış, belirlenen etaplar geçildikten sonra aynı yerde sona erdi.

        Uğur İbrahim Altay, organizasyonun her yıl artan katılımcı sayısı ve enerjisiyle Türkiye'nin en önemli yarı maratonlarından birisi olacağını ifade etti.

        Konya'nın bir spor şehri olduğunu anlatan Altay, "Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmış şehrimizde son 3 yıldır Konya Yarı Maratonu'nu düzenliyoruz. Geçen yıla göre neredeyse iki katı bir katılım oldu. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Böyle etkinliklere olan yoğun katılım bizlerin bu konudaki cesaretini arttırıyor." ifadelerini kullandı.

        Konya Yarı Maratonu'nu sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Altay, şunları kaydetti:

        "Bütün sporcularımız hem sağlıkları için koşup Türkiye'ye sporun ne kadar önemli olduğunun mesajını verirken, aynı zamanda iyiliğe de koşuyorlar. Selçuklu Belediyemizin SOBE, Meram Belediyemizin DOSD Meram, Karatay Belediyemizin de Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne sponsorluk gelirlerinin bağışlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu yıl kayıt ücretlerini de Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek ve soykırımın bir an önce sonlandırılması için oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya'nın bu güzel havasında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

        - Yarışı kazananlar

        Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde James Kipkogei Kipkoech, 01.02.53'lük derecesiyle birinci bitirdi. Kadınlarda da aynı ülkeden Elida Jelimo Korir, 01.13.15'lik derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

        10 kilometre yarışını ise erkeklerde Halil Sade, kadınlarda da Esma Nur Yılmaz ilk sırada tamamladı.

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