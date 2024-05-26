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        Hüyük'te yağmur duası yapıldı

        Hüyük'te şükür ve yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:03
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        Hüyük'te yağmur duası yapıldı
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        Hüyük'te şükür ve yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kapalı pazar yerinde başlayan etkinlikte halka etli pilav, lokma tatlısı, ikram edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz dua etti.

        Dua sonrası başlayan yağış vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "İnşallah hayırlara vesile olur, bereketli yağışlar olur. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırlarımızı kabul buyursun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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