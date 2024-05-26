Hüyük'te yağmur duası yapıldı

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "İnşallah hayırlara vesile olur, bereketli yağışlar olur. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırlarımızı kabul buyursun." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz dua etti.

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