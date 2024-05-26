Konya'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Otogar yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, otların içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin Mehmet Ali B. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
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