Konya'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin Mehmet Ali B. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Otogar yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, otların içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

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