Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 88 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 46 Damjanovic), Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 59 Moreno), N'dao, Ethemi (Dk. 59 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 73 Prip)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 73 Aurier), Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 87 Oliveira), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 73 Tete), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 29 ve 51 Icardi, Dk. 53. Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 78 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson, Dk. 56 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 45+1 N'dao, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
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