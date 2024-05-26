Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, ligde tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çamdalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla ligde kaldıklarını anımsatan Çamdalı, "Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta onlar da olması gerektiği gibi çıkıp maçlarını oynadılar. Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler, inanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. En önemlisi Konyaspor gibi büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli." diye konuştu.