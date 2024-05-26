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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, ligde tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:51
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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, ligde tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Çamdalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

        Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla ligde kaldıklarını anımsatan Çamdalı, "Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta onlar da olması gerektiği gibi çıkıp maçlarını oynadılar. Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler, inanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. En önemlisi Konyaspor gibi büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli." diye konuştu.

        Çamdalı, son süreçte yaşananlardan fazlasıyla ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Maçla alakalı diyecek çok bir şey yok. Devreyi 1-0 geride kapattık. Amacımız biraz risk alıp gol bulmaktı. Yediğimiz ikinci gol biraz bizi kırdı. İster istemez oyuncular da biraz dağıldı diye düşünüyorum. Artık öbür taraftaki sonuçları merak ettiler. Bu da oyunumuzu biraz bozdu. Sonra 0-3 olunca tabii ki tamamen koptuk. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dersler çıkaracağız. 'Daha iyi nasıl olur, nasıl yapılabilir' bunları düşünmek lazım. Umarım Konyaspor daha güzel günler görür."

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