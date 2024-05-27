Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Konya İl Başkanlığından 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü

        AK Parti Konya İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Konya İl Başkanlığından 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Konya İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi.

        Deresoy, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atıldığını vurguladı.

        Rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını dile getiren Deresoy, şunları kaydetti:

        "Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada Yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?

        Benzer Haberler

        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor Galatasaray maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor - Galatasaray: 1-3
        Konyaspor - Galatasaray: 1-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Konyaspor-Galatasaray maçından notlar