Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fuat Turan, zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışladı.

Gençliğinde Almanya'da çalışarak elde ettiği birikimle memleketine dönen Turan, yaptırdığı evde eşiyle mutlu bir hayat sürse de çocuk sahibi olma sevinci yaşayamadı.

Eşinin vefatından sonra yokluğuna dayanamayan ve hayatı paylaştıkları evi satan Turan, yıllar içinde yaptığı birikimi de ekleyerek yeni bir ev aldı.

Sağlığı bozulduktan sonra yeğenlerinin yanına taşınan Turan, evini Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı.

- "Devletimizin güvenliğine feda olsun" Altın plaket ve şükran beratıyla onurlandırılan Turan, AA muhabirine, vatanı korumak için canını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçik'e imkanı ölçüsünde destek olmaya çalıştığını söyledi. Ömrünce sahip olduğu tek varlığın evi olduğunu belirten Turan, yaşamını yitirmeden bağışını gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşadığını dile getirdi. Uzun yıllardır düşündüğü bağışı, kaymakamlık vasıtasıyla hızlıca gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, "Kaymakamımız yakından ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bir haftanın içinde her işi bitirdik. Devletimizin güvenliğine feda olsun. Askerimiz bizim gücümüz. Biz askerimize yardım etmeyeceğiz de nereye yardım edeceğiz? Başka yerler de var ama Mehmetçik Vakfı benim için daha başka. En önemli yer orası." diye konuştu.