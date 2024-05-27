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        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fuat Turan, zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:20
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        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Fuat Turan, zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışladı.

        Gençliğinde Almanya'da çalışarak elde ettiği birikimle memleketine dönen Turan, yaptırdığı evde eşiyle mutlu bir hayat sürse de çocuk sahibi olma sevinci yaşayamadı.

        Eşinin vefatından sonra yokluğuna dayanamayan ve hayatı paylaştıkları evi satan Turan, yıllar içinde yaptığı birikimi de ekleyerek yeni bir ev aldı.

        Sağlığı bozulduktan sonra yeğenlerinin yanına taşınan Turan, evini Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı.

        - "Devletimizin güvenliğine feda olsun"

        Altın plaket ve şükran beratıyla onurlandırılan Turan, AA muhabirine, vatanı korumak için canını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçik'e imkanı ölçüsünde destek olmaya çalıştığını söyledi.

        Ömrünce sahip olduğu tek varlığın evi olduğunu belirten Turan, yaşamını yitirmeden bağışını gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşadığını dile getirdi.

        Uzun yıllardır düşündüğü bağışı, kaymakamlık vasıtasıyla hızlıca gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, "Kaymakamımız yakından ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bir haftanın içinde her işi bitirdik. Devletimizin güvenliğine feda olsun. Askerimiz bizim gücümüz. Biz askerimize yardım etmeyeceğiz de nereye yardım edeceğiz? Başka yerler de var ama Mehmetçik Vakfı benim için daha başka. En önemli yer orası." diye konuştu.

        - "Ordumuz ülkemizin en büyük dayanağı"

        Evini bırakabileceği yeğenleri olmasına rağmen, ihtiyaçlarının olmadığını, onların da bu bağışı desteklediğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

        "Bir emekli maaşım var. Bir de iyi kötü evim vardı, onu da bağışlayıp bu işi bitirdik. Malım, mülküm ne olur; canım da feda olsun. Ordumuzla gurur duyuyorum. Çok şükür parmakla gösterilir duruma geldik. Dünyada söz hakkı olan ülkelerden biriyiz. Ordumuz olmasa bizim halimiz nice olur? Allah bizi değil, hiçbir ülkeyi ordusuz bırakmasın. Ordumuz ülkemizin en büyük dayanağı. Daima ordumuzun arkasındayız. En ufak bir bağış da olsa fayda faydadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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