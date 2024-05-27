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        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı

        Aksaray'da kocasının kendisine şiddet uyguladığı için Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kadın, erkek kardeşi tarafından evi terk ettiği için şiddete uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:39
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        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı
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        Aksaray'da kocasının kendisine şiddet uyguladığı için Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kadın, erkek kardeşi tarafından evi terk ettiği için şiddete uğradı.

        Ebru Barık yaklaşık bir ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı için 3 çocuğu ile birlikte evi terk etti.

        Konya'nın Ereğli ilçesindeki ablasının evine yerleşen Barık, buraya gelen erkek kardeşi E. B. tarafından evi terk ettiği için şiddete maruz kalırken, E. B.'nin dini nikahlı eşi de 2 kızını darp etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Barık ve 2 kızı sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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