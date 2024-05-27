Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi.

        Konya'da Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

        Alanda önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

        Katılımcılar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır." dedi.

        Daha sonra dua edildi.

        - Karaman

        Karaman'da da Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını söyledi.

        Filistin halkının sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini dile getiren Gezen, dünya genelindeki Müslümanların harekete geçmesi ve elinden geldiğince seferber olması gerektiğini bildirdi.

        Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        4 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

        Benzer Haberler

        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı
        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı
        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı
        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı
        Eşinden şiddet gördüğü için evi terk eden kadını, erkek kardeşi de sopayla...
        Eşinden şiddet gördüğü için evi terk eden kadını, erkek kardeşi de sopayla...
        AK Parti Konya İl Başkanlığından 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü
        AK Parti Konya İl Başkanlığından 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından