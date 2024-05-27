Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Konya ve Karaman'da protesto edildi.

Konya'da Kültür Park'ta toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Alanda önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Katılımcılar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır." dedi.

Daha sonra dua edildi. - Karaman Karaman'da da Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını söyledi. Filistin halkının sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini dile getiren Gezen, dünya genelindeki Müslümanların harekete geçmesi ve elinden geldiğince seferber olması gerektiğini bildirdi.