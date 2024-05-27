Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için "Filistin'e ses ver" yürüyüşü yapıldı.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Mevlana Meydanı'nda basın açıklaması yapan Platform Başkanı Adem Ceylan, insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Ceylan, insanlığın bir bölümünün ömrünü uzatacak, hayat konforunu artıracak politikalar peşindeyken, diğer bir bölümünün ölümlerden ölüm beğendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Allah'a isyanla, peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş oldu. 8 aydır, insanlığı köleleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun kardeşlerimize yaptığı zulmü seyrediyoruz. Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü, ümmet olamamış Müslümanların izzet ve şerefinin üzerinde tepiniyor. Müslüman ülkelerin yöneticileri, orduları bu vahşeti seyrediyor. Emperyalist devletler İsrail'in arkasında dururken Müslümanlar bir avuç kardeşlerini koruyamıyor."