Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için "Filistin'e ses ver" yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için "Filistin'e ses ver" yürüyüşü yapıldı.

        Zafer Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na yürüdü.

        Mevlana Meydanı'nda basın açıklaması yapan Platform Başkanı Adem Ceylan, insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

        Ceylan, insanlığın bir bölümünün ömrünü uzatacak, hayat konforunu artıracak politikalar peşindeyken, diğer bir bölümünün ölümlerden ölüm beğendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Allah'a isyanla, peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş oldu. 8 aydır, insanlığı köleleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun kardeşlerimize yaptığı zulmü seyrediyoruz. Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü, ümmet olamamış Müslümanların izzet ve şerefinin üzerinde tepiniyor. Müslüman ülkelerin yöneticileri, orduları bu vahşeti seyrediyor. Emperyalist devletler İsrail'in arkasında dururken Müslümanlar bir avuç kardeşlerini koruyamıyor."

        Çaresizliğin utancı içinde olduklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

        "Bu eylemlerde bir araya gelişimizi Rabbimizin mazeret olarak bizden kabul etmesini talep ediyoruz. Buradan Müslüman toplumların yöneticilerine sesleniyoruz. Kınama dönemleri bitmiştir. Harekete geçmeden, silahla mücadele etmeden hiçbir sonuç elde edilemediğini görmüş olduk. Kafirlerin İsrail'i desteklediği gibi sizin de Gazze’yi desteklediğinizi görmek istiyoruz. İsrail denilen bu terör şebekesi ile yapılacak her türlü ilişki gayri ahlaki ve gayri meşrudur. Hiçbir yetkilisi ülkemiz sınırları içerisine alınmamalıdır. İşgal ve savaş bitmeden asla normal ilişkiler kurulmamalıdır. Türkiye'den savaşmak üzere İsrail ordusuna katılan herkes vatandaşlıktan çıkarılmalı ve ülkemize geri alınmamalıdır. Hangi ülke uğruna savaşıyorlarsa orada kalmaları sağlanmalıdır. İslam ülkeleri ile ortak bir irade ortaya koymanın imkanları aranmalıdır. Savaşı sonlandıracak askeri, siyasi ve ticari tedbirler alınmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...
        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edild...
        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edild...
        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı
        Eşinin şiddetinden kaçan kadın, erkek kardeşinin şiddetine uğradı
        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı
        Konyalı Fuat dede evini Mehmetçik Vakfına bağışladı