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        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber alamıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - Doktora eğitimi için geldiği Konya'da eşi ve iki çocuğuyla yaşayan 36 yaşındaki Nidal Barbakh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ailesinden 1,5 aydır haber alamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:33
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        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber alamıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Doktora eğitimi için geldiği Konya'da eşi ve iki çocuğuyla yaşayan 36 yaşındaki Nidal Barbakh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ailesinden 1,5 aydır haber alamıyor.

        Ülkesinde halkla ilişkiler ve medya alanında lisans eğitimi alan Barbakh, gazetecilik bölümünde yüksek lisans yaptı.

        Daha sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde doktora eğitimi alan Barbakh, mezuniyetinin ardından Filistin'e dönemedi.

        Barbakh, AA muhabirine, doktora eğitimi için geldiği Konya'da eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını söyledi.

        Selçuk Üniversitesinde doktorasını bu yıl tamamladığını ancak ülkesine dönemediğini dile getiren Barbakh, şunları kaydetti:

        "Annem, babam ve 3'ü kız 7 kardeşim ateş altındaki Gazze'de oturuyor. Normal hayatta insanlar sabah kalkıp işlerine, okullarına gider ama Gazze'de durum farklı. İnsanlar kalkıp su sırasına gidiyor. Gazze'deki hayat ilkel hayata dönüştü. Yemek bulunmuyor, insanlar ateşte yemek yapıyor. Ailem 3-4 kere göç etti. Gazze'de güvenli bir yer yok. Yaklaşık 230 günden beri savaş devam ediyor. Gazze'de altyapı, okullar, camiler, evler İsrail güçleri tarafından tahrip edildi."

        Barbakh, akrabalarından 50'den fazla şehit olduğunu belirterek, Gazze'de insanların çadırlarda yaşadığını, sağlık hizmetlerinin durduğunu anlattı.

        - "İsrail işgali bizim sevincimizi, hevesimizi, hayatımızı çaldı"

        Gazze'ye girişlerin kapatıldığına, bu nedeniyle insani yardımların ve tıbbi malzemelerin de halka ulaşmadığına işaret eden Barbakh, şöyle devam etti:

        "Ailem, annem, babam, kardeşlerim savaş altında. Evimiz bombalandı, pencereler, kapılar yıkıldı. Ailem kumaşla pencereleri kapattı. Durum orada çok zor. Ailemle en son yaklaşık 1,5 ay önce görüştüm. İletişim ağları da mahvedildi. İletişim çok zor. Onların durumunu bilmiyorum. Yaklaşık 6 ay önce doktora programından mezun oldum. Bununla ilgili internette paylaşım yapmadım çünkü her sokakta her evde şehitlerimiz var. İsrail işgali bizim sevincimizi, hevesimizi, hayatımızı çaldı."

        Barbakh, ülkesine dönemediği için Konya'da iş aradığını dile getirerek, "Gazze'den, ailemizden haber bekliyoruz. Savaşın bitmesini bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda savaş bitecek ve Gazze'ye döneceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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