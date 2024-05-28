Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Halkapınar'da yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmaları başladı

        Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkapınar'da yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

        Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Yeşilyurt bağlantı yolu yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da merkez mahallelerde yama onarım işlemi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Vardar, "Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak, konforlu ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Kadınhanı'ndan kısa kısa
        Kadınhanı'ndan kısa kısa
        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber...
        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber...
        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi
        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...
        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edild...
        Konya ve Karaman'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edild...