Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de yağışlar sonrası ekili alanlarda bitki gelişimleri incelendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, ekili alanlarda bitkilerin gelişimi inceleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de yağışlar sonrası ekili alanlarda bitki gelişimleri incelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, ekili alanlarda bitkilerin gelişimi inceleniyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri hububat ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirdi.

        Ürünlere yönelik incelemelerde hastalık, zararlı ve bitki gelişim kontrolleri yapılırken, çiftçilerle yapılan görüşmelerde de çeşitli bilgilendirilmelerde bulunuldu.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sahada yürütülen çalışmalarda tespit edilen sorunlara ilişkin olarak üreticilere teknik destek sağlandığı belirtilerek, "Çiftçilerimize üretim alanlarında karşılaşabileceği olası sorunlarda İlçe Müdürlüğümüzdeki ilgili birimlere başvurabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

        Açıklamada ayrıca, saha çalışmaları kapsamında müdürlüğe bağlı teknik personelin ceviz yetiştiriciliği yapılan bahçelerde de çeşitli incelemelerde bulundukları kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı

        Benzer Haberler

        Halkapınar'da yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmaları başladı
        Halkapınar'da yol onarım, yenileme ve genişletme çalışmaları başladı
        Kadınhanı'ndan kısa kısa
        Kadınhanı'ndan kısa kısa
        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber...
        Doktora eğitimini Konya'da alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber...
        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi
        Konya'da "Filistin'e ses ver" yürüyüşü düzenlendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu sahnelendi
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Konya'da gazetecilerle bir ar...