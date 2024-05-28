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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde yapılan denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:50
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde yapılan denetimler sürüyor.

        Gıda kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan kontrollerde satışa sunulan ürünlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu incelendi.

        İşletme sahipleri ve sorumluları yine denetimler esnasında çeşitli konularda da bilgilendirildi.

        Denetimlere ilişkin olarak Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması açısından, "Vatandaşlarımızın açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler satın almamaları, gıda ürünleri alırken özellikle etiket bilgileri ile muhafaza koşullarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." denildi.

        - Başarılı öğrenci ödüllendirildi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2024 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Türkiye birincisi olan Alaaddin Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Buse Tutar'ı makamında kabul etti.

        Musa Konuk, Tutar'ı başarısından ötürü tebrik ederek hediye verdi.

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