AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Tuz Gölü'nde incelemelerde bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Tuz Gölü ve Kulu Göl Alanı'nda inceleme yaptı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyet ile önce Tuz Gölü'nü sonra da Kulu Göl Alanı'nı ziyaret ederek, burada özellikle AB'nin desteklediği çevre projelerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tuz Gölü'nde Meyer-Landrut'a alanla ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buranın önemli kuş türlerinden biri flamingolar. Anadolu kültüründe allı turna olarak bildiğimiz flamingoların en büyük popülasyonlarından birisi Tuz Gölü'nde yaşıyor. Binlerce flamingoyu burada görebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

2021 yılında kuraklığa bağlı olarak çok sayıda yavru flamingo ölümünün yaşandığını hatırlatan Tolunay, "özellikle konya özelinde su kıtlığı ve insanların sulu tarım yapması nedeniyle gelecekte insan-doğa çatışmasının olabileceğini düşünüyoruz. Biz insanlar kritik zamanlarda biraz kendimizi düşünüyoruz. Örneğin kuraklık olduğu zaman bütün suları bizler kullanmak istiyoruz ama doğadaki canlıların da suya ihtiyacı var. buna göre planlama yapmamız lazım." diye konuştu.

Bölgenin sadece önemli kuş türlerine değil çok sayıda böcek türüne de ev sahipliği yaptığını dile getiren Tolunay, "129 böcek türü, 4 tane de endemik böcek türü var bölgede." dedi.