Konya'da uluslararası tiyatro festivalinde "Kadınım" oyunu sahnelendi

Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Otoban Köpekleri", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Şehir Tiyatrosunun "Narnia Günlükleri-Aslan, Cadı ve Dolap" oyunu, Konya Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde Erzurum Devlet Tiyatrolarının "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de ise İran Nahan Tiyatrosunun "Pandomim Gösterisi" ile devam edecek.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" dokuzuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

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