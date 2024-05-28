Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Öte yandan aynı bölgedeki Hasaoba mevkisinde ise 20 yıllık bir iğde ağacına ise yıldırım düştü. Olayın ardından şok geçiren Bayram Bascı, "20 yıllık iğde ağacıydı, yıldırımdan sonraki halini görünce şok olduk." dedi.

Şiddetli yağış sonrası Sancaklar Mahallesi'nde köydeki bir evin önünü ve bahçesini su bastı.

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