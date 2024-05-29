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        Selçuklu sarayının çevresindeki kalıntılar göldeki suların çekilmesiyle görünür hale geldi

        ABDULLAH DOĞAN - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan sarayı Kubadabad'ın çevresindeki yapı kalıntıları, son yıllarda suların çekilmesiyle görünür hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:06
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        Selçuklu sarayının çevresindeki kalıntılar göldeki suların çekilmesiyle görünür hale geldi
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        ABDULLAH DOĞAN - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısında yer alan sarayı Kubadabad'ın çevresindeki yapı kalıntıları, son yıllarda suların çekilmesiyle görünür hale geldi.

        Beyşehir Gölü'nün hemen yanında ve Anamas Dağları'nın eteklerinde, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1236'da inşa edilen Kubadabad Sarayı'nın kalıntılarında 1980'den bu yana kazı çalışmaları sürüyor.

        Müzeleri süsleyen göz kamaştırıcı nadide çini eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, her sezonda yeni keşifler heyecan uyandırıyor.

        Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman suların çekildiği gölde saraya ait bazı yapılar da su altı çalışmalarıyla tespit ediliyor.

        Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, AA muhabirine, Selçuklu sarayının keşfinin 75'inci yılında kazının sürdüğünü söyledi.

        Çeken, Beyşehir Gölü'nde zaman zaman çekilmelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Su, kanallar vasıtasıyla da çekilmiş. Yağış azlığı ve kuraklık da buna neden oluyor. O sebeple özellikle gölün sığ suları altında, berrak olduğu zamanlarda hava fotoğrafları da keşif imkanı sağlıyor. Fotoğraflarla yapılar tespit ettik. Su altı çalışmalarında beklentimiz yüksek. Kubadabad Sarayı'ndan kuzeye doğru, 'Mındıras Adası' dediğimiz yarımadaya doğru uzayan şerit içerisinde pek çok yapı kalıntısına rastlanıyor. Son yıllarda gölün de çekilmesiyle bunları görebiliyor hale geldik. Bunları tespit ederek tabii ki kültür tarihimize kazandırmak istiyoruz."

        - Bu yıl kazı sezonu haziranda başlayacak

        Bu yıl kazı çalışmalarına haziran ayından başlayarak yıl sonuna kadar iklimin verdiği ölçüde devam edeceklerini anlatan Çeken, şöyle devam etti:

        "Kubadabad'ın kazı çalışmalarını, bunca yıllık sürede kazılmayan, bilinmeyen ve bazı alanların keşfi ile sürdürmek istiyoruz. Kubadabad dediğimiz yer sadece kazı yaptığımız külliyenin alanıyla sınırlı değil. Dış çevresini oluşturan adalar ve banliyösü, çevredeki yapılar, bunlar üzerine araştırmalarımız olacak. Özellikle son yıllardaki çalışmalarımızda, göl ve çevresinde yapı ve binalarla karşılaştık. Üç yıldır Kubadabad'da su altı çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl yine su altı çalışmaları sürecek. Özellikle saray külliyesinin batı kanadında kazılmamış olan bölümlerde çalışmalar yapmayı, sarayın 'Has Ahırı' olarak nitelendirdiğimiz yapıdan 'Büyük Saray' arasında kalan bölümü ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda servis binaları, mutfak gibi sunum yapılan ve başka türden yapılaşmanın olduğu binaların çevresinde kazılar yapmayı planlıyoruz."

        Çeken, kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini sözlerine ekledi.

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