Konya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan zanlı tutuklandı

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.D. (27) ile husumetlisi A.Y.U. (19), daha önceden aralarında yaşadığı bir sorunu çözmek için Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak'taki parkta buluştu.

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