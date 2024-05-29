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        Konya'da 143 koyun çalan yabancı uyruklu çoban tutuklandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde, 143 küçükbaşı çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:50
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        Konya'da 143 koyun çalan yabancı uyruklu çoban tutuklandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde, 143 küçükbaşı çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hursunlu Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın 143 koyununun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, koyunları çalan şüphelinin, yabancı uyruklu çoban F.A. olduğunu belirledi.

        Çalınan koyunlar sahibine teslim edilirken, F.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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