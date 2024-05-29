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        Bozkır'ın kırsal mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu zararı oluştu

        Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerinde dolu zararı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:35
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        Bozkır'ın kırsal mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu zararı oluştu
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        Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerinde dolu zararı yaşandı.

        Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş beraberinde teknik uzmanlarla, 28 Mayıs günü meydana gelen dolu yağışı sonrası ilçeye bağlı mahallelerde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

        Halil Durmuş konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelerimizden Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerimizde tarim arazilerinde dolu zararı yaşandı. Zarar gören üreticilerimizin tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.

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