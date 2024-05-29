Bozkır'ın kırsal mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu zararı oluştu

Halil Durmuş konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelerimizden Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerimizde tarim arazilerinde dolu zararı yaşandı. Zarar gören üreticilerimizin tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş beraberinde teknik uzmanlarla, 28 Mayıs günü meydana gelen dolu yağışı sonrası ilçeye bağlı mahallelerde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

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