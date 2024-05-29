Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uluslararası tiyatro festivali devam ediyor

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uluslararası tiyatro festivali devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

        Festival kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Otoban Köpekleri" oyunu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

        Dilan Demirel'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

        Festival çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de, İranlı tiyatro ekibi "Uzun Konuşmalar" oyununu sahneledi.

        Öte yandan Erzurum Devlet Tiyatrosu, Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunuyla sahne aldı.

        Festival, yarın son gününde saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Küba'lı ekibin "Cuba Flamenca", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Van Devlet Tiyatrosunun "Büyülü Prens" oyunuyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"

        Benzer Haberler

        Konya'da kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Konya'da kamyonun minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Bozkır'ın kırsal mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu zararı oluştu
        Bozkır'ın kırsal mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu zararı oluştu
        Konya'da 143 koyun çalan yabancı uyruklu çoban tutuklandı
        Konya'da 143 koyun çalan yabancı uyruklu çoban tutuklandı
        Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi, minibüsün üzerine düştü...
        Açık kalan TIR'ın dorsesinin devirdiği EDS sistemi, minibüsün üzerine düştü...
        Konya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan zanlı tutuklandı
        Selçuklu sarayının çevresindeki kalıntılar göldeki suların çekilmesiyle gör...
        Selçuklu sarayının çevresindeki kalıntılar göldeki suların çekilmesiyle gör...