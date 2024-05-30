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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:40
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        İki aylık çalışma sonrası Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, Murat K, Aydın M, Mustafa K. ile Tayfun B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K, Aydın M. ve Mustafa K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tayfun B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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