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        Konya'da avukatlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Konya Barosu'na bağlı avukatlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:13
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        Konya'da avukatlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Konya Barosu'na bağlı avukatlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Konya Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına basın açıklaması yapan Baro Başkanı Oktay Unkur, İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını, kentteki avukatlar olarak bu vahşeti lanetlediklerini söyledi.

        İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik saldırılarında masumların, mazlumların, annelerin, çocukların yaşamını yitirdiğini aktaran Unkur, "Sözün üstadı olarak anılan biz avukatlar bile bu katliamı hangi kelimelerle ifade edebileceğimiz, bu vahşeti nasıl lanetleyeceğimiz noktasında güçlük çekiyoruz." dedi.

        Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'in saldırılarını durdurmak için karar alındığını hatırlatan Unkur, şöyle devam etti:

        "İşgalci İsrail Devleti ne insani bir değeri ne de uluslararası hukuku tanımaktadır. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını yok sayan bu saldırıları, çok açık şekilde devlet terörü uyguladığının bir kanıtıdır. İnsan haklarından, demokrasiden, yaşam hakkının kutsallığından söz eden ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı en sert tepkiyi vermeye, İsrail'in hukuk dışı saldırı ve katliamlarının sonlanması için harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail'in saldırılarına sessiz kalmak, zulme ortak olmak olacaktır."

        Unkur, farklı ülkelerdeki barolar arasında hukuki mücadelede birlik sağlanması yönünde hukuki çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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