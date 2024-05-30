Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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