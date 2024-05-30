Akşehir'de polisin oeprasyonunda 1279 adet kaçak av tüfeği parçası yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak av tüfeği parçası ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonrasında takibe aldıkları bir aracı ilçe içerisinde durdurdu.

Araç içinde yapılan aramalarda kaçak olduğu anlaşılan bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen parçalara el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.