Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Ş.G. (7), babası olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ş.G, "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum, ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti ama o beni öksüz bıraktı. Ben onu istemiyorum. O benim babam değil." ifadesini kullandı.