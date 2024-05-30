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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:22
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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada dinlenen Ş.G. (7), babası olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Ş.G, "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum, ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti ama o beni öksüz bıraktı. Ben onu istemiyorum. O benim babam değil." ifadesini kullandı.

        Sanık Neşet G. ise anneannesinin yanında kalan kızına söylediklerinin ezberlettirildiğini iddia etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. ​​​​​​​

        - Olayın geçmişi

        Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'taki evde, 14 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı sırt ve boynundan yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralamıştı.

        Dakım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Neşet G. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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