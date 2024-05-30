Yunak Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet coşkusu

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Okul müdürü Kadir Öztaş, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin azim ve kararlılıkla geldikleri noktada, gelecekte de aynı başarıyı göstereceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Bugün burada sizlerin azmini ve emeğini kutlamak için toplandık. Her biriniz, zorlu süreçleri başarıyla tamamladınız ve artık mezun oluyorsunuz. Gelecekte de aynı kararlılıkla ilerlemenizi diliyorum." diyen Öztaş, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı temennisinde bulundu.