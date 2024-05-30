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        Konya Büyükşehir Belediyesi "Keçili Kanalı Islah Projesi"ndeki çalışmalarını sürdürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayi bölgelerinin taşkınlardan korunması için Lale Caddesi-Ankara Yolu-Aslım Caddesi arasında başlatılan Keçili Kanalı Islah Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:24
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        Konya Büyükşehir Belediyesi "Keçili Kanalı Islah Projesi"ndeki çalışmalarını sürdürüyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayi bölgelerinin taşkınlardan korunması için Lale Caddesi-Ankara Yolu-Aslım Caddesi arasında başlatılan Keçili Kanalı Islah Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar tamamlandığında bölgedeki görüntü kirliliğinin, kötü kokunun ve su birikintilerinin önüne geçileceğini belirtti.

        Taşkın riskinin de azalacağını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Proje bölgedeki yağmur suyunun drene edilmesi için bize önemli bir avantaj sağlayacak. İlk etabı Terziler Sitesi, eski Selçuklu Belediyesi'nin bulunduğu alanda, ikinci etabı da Ankara Yolu ile Aslım Caddesi arasında yer alan projemizle bölge, çevre dostu bir yapıya kavuşurken, koku sorunu da giderilecek. Bu bölge BÜSAN ile başlayan, sonrasında Aslım Caddesi civarında Yeni Sanayi alanlarının oluştuğu Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'yi taşıyacağımız alan. Burada yaptığımız ıslah çalışması bölgenin ulaşımı açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmalar neticesinde geliş-gidiş iki şeritten oluşan, üzerinde yapacağımız 11 menfezli hem raylı sistemin hem de araçların sanayi içine dağılımını sağlayacak yeni bir ana arter kazanılmış olacak."

        Açıklamada, 3 bin 115 metre uzunluğunda bir alanda gerçekleştirilecek Keçili Kanalı Islah Projesi'nin 240 milyon liraya mal edileceği bildirildi.

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