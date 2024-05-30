Bozkır'daki mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail katlimına tepki gösterdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazzede Filistin halkına karşı yürüttüğü katliam saldırılarına tepki gösterdi.

Yüksekokulun spor salonundaKİ mezuniyet törenin açılışında konuşan okulun müdürü Emin Emre Öztürk, 4 bölüm, 5 program ve bine yakın öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Öğrenci odaklı eğitimi ön planda tuttuklarını kaydeden Öztürk, "Öğrencilerimize yönelik sosyal-kültürel etkinlikler, geziler, sektör ve mezun buluşmaları gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bizler üretken, bilgili, yenilikçi ve fikir üretebilen; ürettiğimiz fikirleri icraata dökebilen bir gençlik hayal ediyoruz. Bu amaçla çalışıyor, öğrencilerimizin azim ve gayretini destekliyoruz." dedi.

- Filistin halkının yanındayız Konuşmasının sonunda bütün dünyanın gözü önünde aylardır Gazze’de bir katliam yaşandığını ifade eden Öztürk, "Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimizin yaındayız." diye konuştu. Tören sırasında mezun olan öğrenciler de Filistin bayrağı açarak, boyunlarına taktıkları Filistinlilerin geleneksel kefiyesi ile zulme tepki gösterdi. Öğrencilerin tepkisi törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

- Öğrenciler gönül elçilerimizdir Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut da törende yaptığı konuşmada, Bozkır MYO’dan mezun olan öğrencilerin, ilçenin birer gönül elçisi olduğunu söyledi. Başkan Karabulut, “Gençlik bu ülkenin geleceğidir. Her zaman gençlerimizin ve Bozkır Meslek Yüksekokulunun yanındayız. Bozkır suyu sert, insanı mert bir ilçedir. Bozkır’a gelip eğitim alan, bütün evlatlarımızı bu ilçenin birer gönül elçisi olarak görüyoruz." dedi. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerden mezun olan öğrenciler diplomalarını okulda görev yapan öğretim görevlilerinin ellerinden aldı.