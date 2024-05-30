Kulu'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarını kınayan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua etti.

Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Memursen ve Eğitimbirsen Kulu Temsilcisi Sezgin Alp, "Filistinli kardeşlerimizin yanıda olduğumuzu göstermek için siyonizme direnen kardeşlerimize omuz vermek ve selamlamak için buradayız" dedi.