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        Kulu'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:41
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        Kulu'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Atatürk Caddesi'nde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        İsrail'in saldırılarını kınayan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua etti.

        Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Memursen ve Eğitimbirsen Kulu Temsilcisi Sezgin Alp, "Filistinli kardeşlerimizin yanıda olduğumuzu göstermek için siyonizme direnen kardeşlerimize omuz vermek ve selamlamak için buradayız" dedi.

        İki yüzlülerin zulmünü artırdığı bir zamanda olunduğu söyleyen Alp, "Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken sessiz kalanların kıyameti zorladığı zamandayız. Gazze'de, Refah'ta insanlık ölüyor. Kan üzerine yükselmiş batı medeniyeti katille aynı safta. Dünyanın iyi insanlarına çağrıda bulunuyoruz. Bu zulüm dünyayı saracak, kimse başını kuma gömmesin." diye konuştu.

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