Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

Konya'da düzenlenen 16'ncı "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivalin son gününde, Kübalı ekibin "Cuba Flamenca" isimli oyunu sahnelendi.

Oyunda, Flamenko dansı ve müziği ile Küba dansı ve müziğinin harmanlandığı, çağdaş bir anlayışla sahnelenen gösteride, enerji ve neşe dolu ritimler seyirciyle buluştu.

Ana Rosa Meneses'in yazıp yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.