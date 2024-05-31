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        Akşehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Akşehir'de karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:17
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        Akşehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Akşehir'de karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Emin Akbaş idaresindeki 63 EL 511 plakalı karpuz yüklü kamyon, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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