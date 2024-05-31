Akşehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Akşehir'de karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Akşehir'de karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Akbaş idaresindeki 63 EL 511 plakalı karpuz yüklü kamyon, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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