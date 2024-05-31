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        Konya'da arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:04
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        Konya'da arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Feyzullah K. ile maktul Mustafa Geyikpınar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Olay günü ev dekorasyon işi yapan maktulün daveti üzerine iş yerine gittiğini, burada biraz alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını anlatan Feyzullah K, şunları kaydetti:

        "Bana 15 bin lira ceza kestiğini, alkol parasını da benim vereceğimi söyleyerek, bıçak çekti. Parayı veremeyeceğimi söyleyince, bana saldırdı. O anda elime bıçak aldım. Kendimi savunmaya çalışıyordum. Oradan artık kurtulmam gerektiği ve beni serbest bırakmasını istediğim için arbede esnasında küçük şekilde 1-2 kez bıçakla dürttüm. Bana tekrar saldırdı. Bıçağı yere atarak, onu vestiyere doğru itip, iş yerinden hızlı şekilde ayrıldım. Mustafa'nın dükkan komşusu beni aradı. Mustafa'nın iş yerinin yandığını söyledi. Yalan söylediğini düşünüp, dükkanın oraya gittim. Dükkan gerçekten yanıyordu. Bunun üzerine, 'İtfaiye gereğini yapar.' deyip evime gidip uyudum. Ertesi gün işe gideceğim esnada kapıma polis geldi ve beni götürdü. Yangın olayıyla hiçbir ilgim yok."

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Yazır Mahallesi'ndeki iş yerine 19 Kasım 2023'te yangın ihbarı üzerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından yanmış bir erkek cesediyle karşılaşmış, ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu tespit edilmişti.

        Polisin Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra iş yerinin ateşe verildiği ihtimali üzerine yaptığı çalışma sonucu gözaltına alınan Feyzullah K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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