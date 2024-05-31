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        Karapınar'da yıl sonu sergisi açıldı

        Karapınar ilçesinde özel öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:09
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        Karapınar'da yıl sonu sergisi açıldı
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        Karapınar ilçesinde özel öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı.

        Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler ve projeler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte, öğrencilerin el emeği ürünleri ilgi gördü.

        Programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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