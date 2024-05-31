Akşehir'de sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
Akşehir'de sahte alkol üreten şüpheliye adli işlem uygulandı.
Akşehir'de sahte alkol üreten şüpheliye adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, sahte alko üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 11 sahte içki, 3 litre etil alkol ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheliye adli işlem uyguladı.
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