Beyşehir'de bilim fuarı açıldı
Beyşehir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.
Beyşehir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.
Ali Akkanat Anadolu Lisesi spor salonundaki fuarda öğrencilerin, hazırladığı proje ve bilimsel çalışmalar sergilendi.
Açılışın ardından katılımcılar, fuarı gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Fuarın açılışına kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
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