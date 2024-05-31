Seydişehir'de muhtarlara seminer verildi
Seydişehir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Seydişehir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki seminerde, muhtarlara kurum tanıtımı ve kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta evlilik konularında seminer gerçekleştirildi.
Seminere, Seydişehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür vekili Muhammet Kiremitçi, kurum personelleri ve muhtarlar katıldı.
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