Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Yunak ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkla ilgili H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H'yi (18) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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