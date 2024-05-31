Cihanbeyli'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş sonrası, Kur'an-ı Kerim okundu, konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
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